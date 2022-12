Minacce e colluttazione con i poliziotti, arresti e denunce a Torre del Greco

In via Litoranea a Torre del Greco i poliziotti sono intervenuti per risolvere problemi di viabilità, ma uno degli automobilisti si è diretto verso di loro, e ha iniziato a inveire. Senza non poche difficoltà e dopo una colluttazione, gli agenti lo hanno bloccato ma, un’altra persona, è intervenuta per difenderlo e ha iniziato a minacciare a sua volta gluomini in divisa. Alla fine, C.A., 42enne di Torre del Greco con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, mentre il 55enne con precedenti di polizia è stato denunciato per minacce.