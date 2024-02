Morto Giancarlo Laurini, addio al notaio già deputato di Forza Italia

È deceduto nella notte il notaio Giancarlo Laurini, esponente di primo piano del notariato nazionale e internazionale. Aveva 86 anni. Era stato, nel corso della sua lunghissima carriera, presidente dell'Unione internazionale del notariato nonché presidente del Consiglio nazionale del notariato.

Eletto con Forza Italia, era stato - tra il 2006 e il 2008 - anche deputato della Repubblica. Per anni ha insegnato diritto commerciale alla Federico II di Napoli.

Laurini operava da tantissimi anni anche in provincia di Napoli, in particolare nella città di Marano, dove ancora oggi i suoi figli gestiscono uno studio professionale e dove in passato, in più di un'occasione, era stato compulsato da diversi partiti per la candidatura a sindaco della città.