Il servizio Easypark è attivo anche nel comune di Mugnano. Gli automobilisti, scaricando l'app dai loro dispositivi mobili, possono pagare la sosta sulle strisce blu senza dover raggiungere la colonnina. Un'importante novità, insomma, sul fronte della viabilità cittadina promossa dal Comune, in collaborazione con Piparking, azienda che gestisce il servizio anche in altre città dell'hinterland.

APPROFONDIMENTI Il pasticcio passi carrabili «Bollette sospese sei mesi» Premio Industria Felix al Porto Turistico di Capri Portici e la pesca sostenibile: saranno vietate le cassette di polistirolo

«Sarà anche possibile pagare unicamente il tempo esatto in cui l'auto è parcheggiata nell'apposito stallo - sottolineano l'assessore Luisa Zincarelli e il sindaco Luigi Sarnataro -. L'applicazione è disponibile anche se la sosta dovesse durare meno di cinque minuti. In tal modo - proseguono i due amministratori - c'è la possibilità di risparmiare denaro, tempo e fatica per individuare la colonnina».

Il nuovo servizio non sostituisce ma si aggiunge a quello esistente, che prevede il pagamento mediante i parcometri. Chi vuole, insomma, può continuare a utilizzare la vecchia modalità. Easypark è un'applicazione che, ormai da tempo, è tra le più utilizzate in Italia e all'estero: ha come obiettivo di rendere più fruibile le città, creando equilibrio tra l'offerta dei posti auto disponibili e la domanda dei guidatori. Anziché realizzare nuovi parcheggi o ridurre le auto in circolazione, l'idea è di indirizzare ogni auto verso un posto disponibile. Un modo innovativo per rendere la vita più facile agli automobilisti, già alle prese con le difficoltà e il congestionamento del traffico. I vantaggi relativi all'utilizzo di Easypark sono molteplici: oltre al risparmio di tempo, gli automobilisti hanno il totale controllo della loro sosta. Pagano, inoltre, solo per i minuti durante i quali hanno usufruito degli spazi pubblici; possono ottenere agevolazioni se l'auto è ad alimentazione elettrica o scegliere se pagare con carta di credito Paypal o Apple Play.

Possono beneficiare del servizio Find & Park, una funzione che indica al cittadino il percorso per un posto auto, tra quelli più vicini alla zona di transito. Find & park fornisce una stima sulla probabilità di trovare parcheggi a pagamento nelle vicinanze. È un servizio già disponibile in alcune città d'Italia (Verona la prima) ed è attivo in diverse città d'Europa, a partire da Stoccolma e Copenhagen, dove EasyPark ha calcolato che la funzione Find & Park permette di tagliare a metà i tempi per trovare un parcheggio libero a pagamento. Il sistema non utilizza sensori o dispositivi di rilevazione: si affida a un algoritmo.