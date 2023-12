Premio Industria Felix al Porto Turistico di Capri

Ennesimo premio per Porto Turistico di Capri dopo il "Blue Marina award", che ha inserito lo scalo marittimo di lusso dell’isola tra i migliori 10 porti e approdi turistici italiani e ricevuto lo scorso ottobre dalla società presieduta da Giancarlo Cangiano, e altri riconoscimenti di eccellenza.

Oggi pomeriggio a Milano a Palazzo Mezzanotte è arrivata la consegna di un altro importante riconoscimento riservato alle aziende “come le più performanti e affidabili finanziariamente a livello nazionale secondo un algoritmo di bilancio e rating finanziari”.

Il Porto Turistico di Capri, la società presieduta dall’imprenditore Giancarlo Cangiano, è entrata nella classifica che include 196 imprese italiane a cui è stato consegnato il "Premio Industria Felix - L'Italia che compete".

La cerimonia di assegnazione del premio si è tenuta nella città meneghina, sede dell’evento organizzato da Industria Felix Magazine, nel corso di un evento in piazza Affari a Palazzo Mezzanotte.

Nel corso della cerimonia della consegna del Premio al PTC il Presidente Giancarlo Cangiano ha dichiarato: “Sono veramente lieto ed onorato dell’onorificenza e del riconoscimento assegnato alla nostra società. Il Porto Turistico di Capri, come potete immaginare, sicuramente è un’icona di un’isola bellissima che comunque non esporta solamente bellezza, ma importa bellezza da tutto il mondo. Questa grande responsabilità noi la sentiamo particolarmente e le nostre prossime azioni andranno in direzione di questa sensibilità. Questa onorificenza del bilancio assegnata al Porto Turistico di Capri all’interno del premio industria Felix, taglia che comprende l’anno 2023, ci riempie davvero di gioia. Soprattutto un complimento a tutti i nostri collaboratori e dipendenti del Porto Turistico di Capri che si sono impegnati affinché questo premio avesse successo”. Premio che va ad aggiungersi e a numerosi altri riconoscimenti come il Bandiera blu 2023-2024, Marina Excellence, Valutazione attestazione qualità Cinque Timoni 50GOL 24PLUS, Certified Management System RINA ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 -SA8000.