Sant'Antonio Abate, arrestati due pusher

I carabinieri della compagnia Stella hanno setacciato piazza Garibaldi e le zone limitrofe. Arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio i già noti alle forze dell'ordine: Renato Siutto e Diego Palumbo.

Fermati a Borgo Sant’Antonio Abate dai carabinieri del nucleo operativo. I militari hanno fatto irruzione all’interno dell’appartamento al piano terra di via S. Antonio Abate e i 2 non hanno fatto in tempo a fuggire.

In casa, rinvenuti e sequestrati un chilo e 180 grammi di marijuana di cui una parte già suddivisa in 193 dosi. Trovati anche una dose di cocaina, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento.

Gli arrestati sono in attesa di giudizio. Durante il servizio a largo raggio sono stati identificate 46 persone, di questi 22 erano pregiudicati, e controllati 26 veicoli.