Napoli, 29 arresti oggi: traffico di droga dalla Spagna e dall'Olanda

Su delega del procuratore della Repubblica di Napoli, i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno arrestato 29 indagati, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.



In particolare, dall’attività di indagine sarebbe emersa la presunta operatività di due distinte associazioni per delinquere, operanti nel territorio partenopeo con contatti in Spagna e in Olanda, finalizzati all’approvvigionamento, al traffico e alla vendita di sostanze stupefacenti, e la presunta disponibilità, da parte degli indagati, di armi da fuoco e di veicoli dotati di un sofisticato “sistema di occultamento”.



Nel corso delle investigazioni, è stato catturato a Dubai il latitante Bruno Carbone e sono stati sequestrati un quintale di sostanza stupefacente di vario tipo e di un ordigno esplosivo regolamentare e alcune centinaia di munizioni di vario calibro.