Caivano, bimba caduta dal balcone: resta ancora in ospedale

Non corre pericolo di vita la bimba di 5 anni caduta ieri da un balcone a Caivano. La bambina è ricoverata all'Ospedale pediatrico Santobono di Napoli nel reparto di osservazione dopo aver effettato esami e visite ortopediche.

La bimba, apprende dall'ospedale, ha riportato alcune fratture e infrazioni per le quali non è richiesto trattamento chirurgico, ma dovrà rimanere ancora per qualche giorno in ospedale, in attesa di essere dimessa.

La bambina è precipitata ieri dal secondo piano di una palazzina a Caivano e miracolosamente è rimasta illesa grazie ai fili per stendere il bucato del balcone sottostante che ne hanno attutito la caduta.

La madre era andata in farmacia per acquistare dei medicinali, mentre il padre era al lavoro in un caseificio. I genitori, del Burkina Faso, sono in Italia con regolare permesso di soggiorno. Ieri sera sono stati allontanati dall'abitazione familiare e trasferiti in case famiglia i quattro fratelli della bambina caduta.