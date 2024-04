Caivano, stop al part time degli ex Lsu: saranno tutti stabilizzati

Al Comune di Caivano stop, dopo ben 20 anni, al part time degli ex Lsu. Saranno stabilizzati con contratto full time entro il prossimo mese di giugno tutti i lavoratori socialmente utili, finora in servizio con un orario settimanale ridotto.

Il provvedimento è stato approvato dalla Commissione Straordinaria, formata dal prefetto Filippo Dispenza, dalla viceprefetto Simonetta Calcaterra e dal dirigente Maurizio Alicandro, che amministra l'Ente di via Don Minzoni dopo lo scioglimento nel mese di ottobre 2023 per infiltrazioni camorristiche.

Da annotare che i 46 ex Lsu (ora 37) già nel mese di marzo 2021 sottoscrissero il contratto come lavoratori part time dipendenti del Comune di Caivano con una rpcedura di stabilizzazione inziata nel dicembre 2020

In passato tante manifestazioni degli stessi lavoratori per le strade cittadine e davanti al Municipio per richiedere la trasformazione del contratto da part time a tempo pieno.

Ora arriva la svolta. Una decisione della Commissione Straordinaria che, dopo le assunzioni per concorso di 16 amministrativi e 15 vigili urbani, rafforza ulteriormente l'organigramma comunale con l'obiettivo di "garantire ai cittadini servizi sempre più efficienti ed una maggiore sicurezza di viabilità ed ambiente".