Non regge il freno, furgone precipita lungo la strada Sorrento-Massa Lubrense

Tragedia sfiorata questa mattina a Sorrento. Il furgone di un'azienda che distribuisce generi alimentari è precipitato dalla rampa che immette verso via Pantano schiantandosi lungo via Capo, la strada che raggiunge il territorio di Massa Lubrense. Per fortuna in quel momento non transitavano auto o scooter lungo l'arteria altrimenti l'incidente avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

In base al racconto di chi era presente, l'autista del mezzo si era fermato lungo la strada che conduce alla parte alta della frazione del Capo di Sorrento per scaricare delle merci ad un albergo che sorge nella zona. Dopo qualche minuto il furgone si è avviato prendendo velocità in discesa tanto da demolire la balaustra in ferro che delimita la rampa e finire sulla strada sottostante.

Resta da chiarire se quanto accaduto è stato provocato da un'avaria del freno di stazionamento del veicolo o da una dimenticanza dell'autista che non lo ha inserito affatto. Nel frattempo via Pantano è stata chiusa al traffico.