Si schiantano contro auto parcheggiata, paura per 5 giovani a Castel San Giorgio

Poteva avere ben piu gravi conseguenze l’incidente verificatosi ieri pomeriggio a Castel S.Giorgio, che ha visto coinvolti almeno 5 giovani, tra cui un minorenne, a bordo di un'auto che si è schiantata contro un’altra automobile, in sosta nei pressi di un palazzo. Le due vetture hanno subito danni gravi ma i ragazzi sono rimasti quasi del tutto illesi. L’episodio si è verificato in via Guerrasio a poca distanza dalla locale caserma dei carabinieri. I primi ad accorrere sono stati proprio i militari agli ordini del comandante Massimiliano Senatore. Sul posto anche gli agenti della polizia locale guidata dal comandante Giuseppe Contaldi. I cinque ragazzi coinvolti sono stati trasportati all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore e refertati dai sanitari del pronto soccorso. Per nessuno di loro la prognosi era preoccupante, al punto che hanno potuto fare tutti ritorno a casa. Gli accertamenti di carabinieri e polizia municipale - in particolare sulle condizioni di chi guidava - proseguono, ora, per verificare la dinamica esatta dell'incidente.