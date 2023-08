Spari contro auto di una concessionaria nel Napoletano

Spari contro auto di una concessionaria, ad Ottaviano, in provincia di Napoli.

Nella tarda serata di ieri i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti in via Ferrovie dello Stato: è lì che ignoti avrebbero esploso tre colpi d'arma da fuoco contro tre auto, parcheggiate nel piazzale della concessionaria e destinate alla vendita.

Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice evento.