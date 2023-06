Pompei per l'Emilia Romagna: 1 euro per ogni biglietto di ingresso agli Scavi

Pompei per l'Emilia Romagna, 1 euro in più sui biglietti di accesso ai siti del Parco a sostegno del patrimonio culturale danneggiato dall’alluvione

Dal 15 giugno e fino al 15 settembre 2023 i biglietti di accesso ai siti di competenza del Parco archeologico di Pompei saranno maggiorati di 1€, a sostegno del patrimonio culturale dell’Emilia Romagna danneggiato in seguito ai recenti eventi alluvionali, come dall' art. 14 DL 61/2023 recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023".