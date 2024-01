Portici, denunciati due ladri con chiavi contraffatte

Si aggiravano tra le auto in modo sospetto e, ad un controllo, sono stati trovati in possesso di attrezzi e chiave alterate: un 33enne di Ercolano, sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e un 27enne, già noto alle forze dell'ordine, sono stati denunciati dai carabinieri a Portici.

Nell'ambito di un servizio di controllo sul territorio, i militari della locale stazione hanno sorpreso i due mentre si aggiravano con fare sospetto in via Dalbono. Addosso, i militari hanno trovato attrezzi funzionali allo scasso e tra questi anche alcune chiavi contraffatte. Nell'auto anche altro materiale utilizzato probabilmente per forzare dispositivi di sicurezza dei veicoli.