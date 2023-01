Pozzuoli, droga e denaro sequestrati a due napoletani

A Pozzuoli i carabinieri hanno arrestato un 27enne di Soccavo e un 22enne di Pianura per spaccio e detenzione di droga. Durante un servizio mirato, in via Pergolesi, i militari hanno sorpreso i due giovani mentre cedevano una dose a un cliente: nelle tasche hanno trovato 5 dosi di cocaina, una di marijuana e 300 euro contante, verosimilmente provento illecito. Trasferiti in carcere, droga e soldi sono stati sequestrati.