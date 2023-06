Pozzuoli, ecco «Piazza a mare», sorta al posto dell'ecomostro

Tutto è pronto, vialetti, panchine, fiori e cespugli, si attende solo la prova della fontana a cascata, da parte degli addetti alla realizzazione dell'opera, per concludere ufficialmente i lavori della nuova “Piazza a mare” a Pozzuoli.

Lo slargo, realizzato al posto dello scheletro di cemento dell'ex ristorante “Vicienzo a mare” alla fine del lungomare Pertini, rappresenta un'ingresso ideale al pittoresco porticciolo puteolano ai piedi del Rione Terra, zona conosciuta come “Aret e Blocc” , un'area suggestiva sempre più frequentata da turisti e residenti.

Dunque una ”porta” sul landscape, che sorge su un'area quella dell'ex ristorante Vicienzo a mare, ricca di storia. Realizzato sui resti dell'ex convento ospizio dei Cappuccini, che nel 1676 si insediarono su un lembo di terreno in mezzo al mare, per godere del clima mite e dell’aria salmastra, il ristorante “Vicienzo a mare”, fu uno dei più importanti ristoranti dell'area flegrea. Frequentato da celebri attori ed artisti, nonchè set cinematografico di noti film, come “Catene”, un melodramma di Amedeo Nazzari e Roberto Murolo, campione d'incassi nel 1949 - 50.

Sul finire degli anni ’70 l'edificio venne raso al suolo e commissionata la ricostruzione di una struttura polivalente, ma fu subito dopo dichiarata abusiva dal demanio marittimo.

Dopo vari stop and go burocratici, il manufatto, diventato un rudere fatiscente, ed è stato definitivamente abbattuto a febbraio 2022.