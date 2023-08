Terremoto a Pozzuoli, Borrelli: «Reintrodurre subito Superbonus e sconto in fattura in aree minacciate da bradisismo»

«Le nuove scosse di terremoto registrate per tutta la notte nell’area dei Campi Flegrei, le più forti mai sentite negli ultimi anni, impongono di accelerare le procedure per l’estensione della possibilità di accedere al Superbonus 110%, allo sconto in fattura e alla cessione del credito per ristrutturare gli edifici delle aree interessate dal fenomeno del bradisismo. Con la passata legge di bilancio, il governo ha deciso di non prorogare queste misure per la gran parte dei Comuni italiani.

Pertanto ho presentato un ordine del giorno in Parlamento, approvato a stragrande maggioranza e con il parere favorevole del governo, che impegna l’Esecutivo a inserire tali misure per l'area dei Campi Flegrei nella prossima legge di settore in tempi brevi. Adesso non c’è più tempo. Questa mattina ho parlato con il presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco Osnato, rappresentando gli la necessità di inserire la norma in un decreto di immediata esecutività.

Dobbiamo prevenire nuovi e annunciati problemi alla staticità degli edifici che comporterebbero serie criticità per il Comune e per i suoi residenti. In attesa di una normativa nuova ed efficace per fronteggiare in tutto il territorio nazionale il problema del dissesto idrogeologico, dobbiamo puntare sulla prevenzione e questa norma da me proposta in accordo con il Sindaco di Pozzuoli consentirebbe di farlo». Queste le parole del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, promotore dell’ordine del giorno approvato in Aula sull’estensione del Superbonus 110%, dello sconto in fattura e della cessione del credito per ristrutturare gli edifici nelle aree colpite dal bradisismo.