Premio Savio per il lavoro, domani a Ischia la consegna dei riconoscimenti

Dalle vittime delle alluvioni in Italia ed a Casamicciola, alle vittime delle guerre che insanguinano medio oriente ed Europa Orientale. A cura del Comitato organizzatore del Premio Internazionale “Domenico Savio”.

Sull’isola d’Ischia è tutto pronto per la nuova edizione del Premio Internazionale “Domenico Savio” che si terrà domani, domenica 10 marzo, a partire dalle ore 10.30, presso la Sala "Sandro Pertini" delle Antiche Terme comunali di Ischia. "Al contrario di altre iniziative simili - spiega l'organizzatore, Gennaro Savio - quello dedicato al fondatore e storico Segretario generale del PCIM-L, in Italia è un Premio unico nel suo genere perché è legato al nome di un esponente politico tanto amato dal popolo quanto temuto dai rappresentanti del potere politico ed economico capitalistico per la sua coerenza ed il coraggio con cui ha sempre difeso gli interessi del mondo del lavoro e degli ultimi della società, e anche perché è interamente riservato ai protagonisti del mondo del lavoro o ai professionisti che attraverso la propria attività professionale, si sono distinti per aver contribuito alla crescita civile e sociale del nostro Paese.

Ma attraverso il Premio, conferito anche alla memoria di lavoratori che non ci sono più, di anno in anno saranno ricordate le vittime di tragedie sociali come i morti sul lavoro o i deceduti a seguito di calamità naturali. E così domenica mattina, oltre ad essere premiati lavoratori e personalità di grande spessore provenienti da varie città italiane tra cui Bologna, Siena, Napoli e persino dall’estero, saranno commemorate le vittime delle alluvioni di Casamicciola Terme.

Inoltre per la sessione “Internazionalismo Proletario”, il Premio Internazionale “Domenico Savio” sarà conferito martoriato popolo palestinese che da sempre viene privato di una propria nazione e che da decenni subisce l’occupazione dei propri territori da parte del governo israeliano e che negli ultimi mesi sta subendo un ennesimo genocidio che è già costato la vita a oltre trentamila civili.

In più i premiati saranno ben dodici e tra questi ci sono anche nomi illustri che hanno fatto la storia nel mondo artistico e sportivo del nostro Paese. Sarà un’edizione a dir poco straordinaria, ricca di storie pregne di umanità e, soprattutto, ricca di contenuti politici, sociali, culturali, artistici e solidaristici di altissimo livello.