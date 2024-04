Processione a mare con la reliquia: San Francesco di Paola a Castellammare

Una processione a mare con la sua reliquia. Il 20 aprile alle 18 dal porto di Castellammare le barche dei pescatori e le imbarcazioni private accompagneranno la statua di San Francesco di Paola e il suo cappuccio in giro sul lungomare.

Momento di fede e speranza per i fedeli, organizzato dal Sacro Ordine della Basilica Pontificia di Santa Maria di Pozzano.

Pellegrinaggio a mare che si concluderà alle 19 con una preghiera al Santissimo Crocifisso adiacente alla Capitaneria di Porto e la celebrazione eucaristica in ricordo dei caduti in mare, come scrivono anche sui social i frati minimi stabiesi.