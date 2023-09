Qualiano, auto sequestrata: il proprietario aggredisce i vigili e danneggia le auto di servizio

Auto priva di targa, revisione e copertura assicurativa sequestrata dai vigili di Qualiano.

Il proprietario del mezzo, un pluripregiudicato, si è recato successivamente al comando della municipale del comune a nord di Napoli, diretto dal comandante Gaetano Cerasuolo, pretendendo la restituzione immediata del veicolo che, a suo dire, doveva essere "riportata nel punto in cui era stata prelevata".

Incassato il no degli agenti, l'uomo ha inveito contro gli stessi e lanciato oggetti e materiali, tra cui una panca in ferro, contro i locali del comando.

L'aggressore, bloccato a fatica, è riuscito inoltre a brandire un pezzo di marmo e a scagliarlo contro un'auto di servizio, danneggiandola in vari punti, e strappando le spazzole del parabrezza. "Una furia - denuncia il sindaco Raffaele De Leonardis - I nostri agenti non si lasceranno intimidire da simili episodi, ma si batteranno sempre per il rispetto della legalità".