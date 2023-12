A Quarto inaugurato l'asilo nido comunale "Sinfonia dei colori". La struttura è sorta in via Crocillo e sarà capace di accogliere inizialmente diciannove bambini. Il taglio del nastro, dopo la benedizione del parroco don Antonio Petracca, è stato effettuato stamani alla presenza di un bimbo - in rappresentanza dei bambini del territorio - insieme al sindaco Antonio Sabino e a diversi esponenti della giunta e del consiglio comunale. I tanti bambini che animeranno la luminosa e colorata struttura - sottolinea Sabino - troveranno un ambiente educativo con ampi spazi a loro dedicati dove crescere e socializzare. Essere attenti al mondo dell'infanzia - aggiunge il primo cittadino del comune flegreo - significa prendersi cura del futuro della nostra città".