Malore in strada: muore extracomunitario. Salma affidata alla comunità del Burkina Faso

Extracomunitario accusa un malore in strada e muore poco dopo.

E' accaduto a Quarto, nella tarda serata di ieri, in via Pantaleo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale del comune flegreo.

Il corpo dell'uomo, originario del Burkina Faso, è rimasto a lungo sull'asfalto: i sanitari hanno tentato di rianimarlo in tutti i modi. Il decesso è avvenuto per cause naturali.

Sul luogo della tragedia sono arrivati diversi suoi connazionali, che hanno chiesto e ottenuto dal magistrato di turno l'affidamento della salma. Gli amici della persona deceduta, tutte appartenenti alla comunità del Burkina Faso, si sono offerti di inviarla in patria.