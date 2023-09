Raid a Monterusciello, imbrattato il murale dedicato a Totò

Non c'è pace per l'arte, nei Campi Flegrei. Il murale dedicato al principe della risata Antonio De Curtis, in arte Toto', è stato vandalizzato di recente con la vernice rossa.

Rabbia e amarezza da parte dei residenti: «Deturpare in questo modo questa immagine fa capire il grado di cultura di persone con cui dobbiamo dividere l'aria. E mette tanta tristezza», commenta un'utente sulla pagina Facebook “Sei di Pozzuoli se...”

La gigantografia del «Principe della risata», è stata realizzata nell'ambito del “PerifericArt”, di DiversaMenteGiovani per valorizzare le cabine telefoniche Enel nel quartiere di Monterusciello a Pozzuoli

Cinque le opere realizzate sulle cabine collegate al nome del personaggio a cui era intitolata la strada: Bovio, D’Annunzio, De Curtis, Pasolini e Severini, con l'obiettivo abbellire la periferia e rilanciare il territorio.