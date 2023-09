Alfonso Gisini morto in un incidente sul lavoro: due indagati a Viterbo

Sono due le persone iscritte nel registro degli indagati per la morte del giuglianese Alfonso Gisini. L'uomo, 54 anni, aveva perso la vita nei giorni scorsi in un incidente sul lavoro nel comune di Corchiano, nel Viterbese. Le indagini sono affidate ai magistrati della Procura della Repubblica di Viterbo. Ad essere indagati il datore di lavoro ed il direttore tecnico dei lavori della società per la quale lavorava Gisini.

L'uomo fu trasportato in eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove fu dichiarato morto nel pomeriggio di lunedì. La famiglia della vittima è difesa dall'avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli nord. Alfonso Gisini ha lasciato la moglie e due figli minori.