Cardito, danneggiano pizzeria per rubare. Il titolare sui social: «Pronti a rialzarci subito»

Irruzioni notturne nei locali tra Casoria, Afragola e Cardito. Salvatore Bottone ha 35 anni, da quando aveva 11 anni ha sempre avuto le idee chiare: diventare pizzaiolo. Da un anno ha inaugurato la sua attività in viale I maggio a Cardito, ma nella notte tra sabato e domenica, a locale chiuso ha subito un furto. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso due uomini con il viso coperto da cappuccio, cappellini e sciarpe, mentre con aste di ferro gli spaccavano la vetrata di ingresso.

Salvatore domenica racconta sui social l'accaduto in un post: "Fai sacrifici, lavori duro, stringi i denti per raggiungere i tuoi sogni e nuovi obiettivi e poi c'è chi prova a distruggerti, perché non capisce, né può immaginare cosa vuol dire alzare le maniche e odorare mani che a fine giornata profumano di dignità e coraggio" . I danni sono ingenti, ma il giovane imprenditore non si arrende: "Per poter rubare, hanno fatto dei danni importanti, che già abbiamo provveduto a riparare, ciò che non può essere riparata è la loro sporca coscienza. Fortunatamente e sfortunatamente per loro, l'unico tipo di danno realmente subito è morale, siccome non sono riusciti nel loro intento di portare via l'incasso".

Soprattutto avvisa la sua clientela che sono pronti ad accoglierli come sempre e che questo episodio non li ha fermati:"Noi dalle 18.00 saremo già di nuovo operativi, pronti ad accogliere tutti, ma soprattutto lo faremo a testa alta. Questo per dire, che noi ci rialzeremo sempre, non mettiamo da parte nulla, perché sono le energie spese dietro i sogni ad esserci costati davvero. Non rinunciamo ai successi costruiti con sudore perché ci hanno provato ad ostacolare. Grazie a chi in queste ore ci è stato vicino con tanti messaggi di fiducia, incoraggiamento e stima.

Noi siamo qui, già pronti. Intontiti dall'accaduto, ma pronti a riprenderci al 100% con l'affetto che ci riservate. A più tardi! ".

Raid notturni si sono verificati anche ai danni del ristorante La Genuina, sempre a Cardito e al Salotto Gelosia sulla Sannitica tra Casoria e Afragola. In quest'ultima, una gelateria, è stata sfondata la porta vetrata di ingresso con la tecnica dell'auto in retromarcia. Hanno sottratto tutto l'incasso e bottiglie pregiate. Salvatore Iavarore responsabile area nord di Europa Verde: "Porteremo in parlamento anche questo problema".