Un uomo di 27 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ferito ad una gamba a Pozzuoli. Sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pozzuoli e quelli della stazione di Licola ad intervenire, poco prima delle 4, all'Ospedale di Santa Maria delle Grazie.

Indagini sono in corso per chiarire dinamica e luogo del ferimento. L'uomo non è in pericolo di vita.