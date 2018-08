Carambola nel Napoletano, auto si ribalta e traffico in tilt

Mercoledì 22 Agosto 2018, 15:23 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2018 16:46

Un incredibile incidente quello che si è verificato questa mattina in via Cuma Licola nel comune flegreo di Pozzuoli. Forse a causa del fondo stradale sconnesso, un uomo ha perso il controllo della sua Panda finendo con le ruote sul bordo laterale della strada e poi sul guardrail prima di ribaltarsi e ter minare la sua corsa in mezzo la strada.Sul posto sono giunti numerosi curiosi allertati dalla pubblicazione della notizia dell’incidente diffusa tramite i social network dal presidente dell’associazione di tutela del territorio Licola Mare Pulito, Umberto Mercurio.Un incidente stradale che poteva avere bilancio realmente peggiore, per fortuna non ci sono state altre auto coinvolte che probabilmente avrebbero potuto peggiorare e non poco la condizione del conducente rimasto ferito ma non in maniera grave. L’uomo alla guida del veicolo è stato medicato sul posto, dal personale sanitario del 118 o e poi trasportato al vicino ospedale Santa Maria delle Grazie in località La Schiana.Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia municipale di Pozzuoli che hanno effettuati i rilievi del caso per accertare la dinamica dell'incidente e i vigili del fuoco.Inevitabili le ripercussioni sul traffico in attesa dell’arrivo di un carro attrezzi.