Napoli, lo sbarco dei 76 migranti: trasferiti al Covid residence

Alle 7 in punto la Life Support di Emergency è sbarcata al molo 21 del varco Pisacane al Porto di Napoli. A bordo della nave i 76 migranti provenienti da Eritrea, Etiopia, Egitto e Siria che l'11 agosto erano arrivati nel territorio di Malta.

In attesa dello sbarco a parlare con i cronisti e i fotoreporter il prefetto vicario Gaetano Cupiello: «Dopo le verifiche a bordo i migranti saranno portati al Covid residence dell'ospedale del Mare. E da lì - ha aggiunto - quelli che chiederanno asilo saranno distribuiti in centri di accoglienza tra area Metropolitana di Napoli e altre province della regione».

Tra i naufraghi molti minorenni, tra cui una bimba di 7 mesi. E minori non accompagnati che, come spiega Cupiello, «saranno affidati al Comune di Napoli che li sistemerà in strutture di sua competenza».