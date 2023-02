Giugliano celebra monsignor Stefano Rega. Il neo vescovo ieri è stato acclamato anche nella sua città, dopo l'ordinazione della scorsa settimana nella cattedrale di Aversa. Una giornata ricca di emozioni, preghiera e gioia quella di ieri per monsignor Rega prima di lasciare definitivamente la terza città della Campania e insediarsi in quella che sarà la sua nuova diocesi, San Marco Argentano-Scalea in Calabria. In mattinata l'alto prelato è stato accolto nell'aula consiliare del Comune dal sindaco e da tutta l'amministrazione comunale, oltre che da sacerdoti e autorità militari. Una cerimonia per omaggiare Rega di un quadro della Madonna e ringraziarlo per quanto fatto in questi anni a Giugliano da parroco.



«Un orgoglio della nostra città che esportiamo in Calabria - ha detto il sindaco Nicola Pirozzi - La comunità si è stretta intorno a Rega, queste giornate le abbiamo vissute con grande emozione». Grande commozione anche per il vicario foraneo, monsignor Angelo Parisi. Il neo monsignore ha poi ringraziato la comunità giuglianese, ribadendo che le sue origini faranno parte inevitabilmente di questo nuovo cammino.

APPROFONDIMENTI Ex Sofer di Pozzuoli, torre a rischio crollo: «Piovono calcinacci sui balconi e sui binari» Pompei, controlli a tappeto: identificate 84 persone e controllati 43 veicoli Capri, Cangiano è il nuovo presidente del Porto Turistico

«Porto con me la ricchezza di questo luogo, la cultura, la fede, le tradizioni - ha detto - Quello che sono oggi è il frutto di quanto assimilato nella mia città e lo condividerò con questo nuovo luogo che mi aspetta». Nel pomeriggio poi, prima una preghiera al patrono San Giuliano poi un corteo di fedeli delle varie comunità ha accompagnato il vescovo dalla Collegiata di Santa Sofia al Santuario dell'Annunziata dove si è tenuta una messa. In strada in tantissimi ad accoglierlo e a pregare per lui.

Una festa, un momento di fede che ha consentito a molti di poter abbracciare e salutare quello che fino a ieri era il parroco di San Nicola. Rega, 55 anni, fu ordinato sacerdote nel 1993. Negli anni è stato rettore del seminario diocesano di Aversa, direttore dell'ufficio diocesano di pastorale vocazionale e dal 2017 parroco di San Nicola. Ora, dal 1 marzo, a succedere a Rega in parrocchia è don Vincenzo Apicelli, per anni rettore del Santuario dell'Annunziata dove invece arriverà don Luigi Pugliese che lascia la chiesa di Ponte Riccio. Proprio nella parrocchia di San Matteo la nuova guida sarà don Massimo Condidorio, attualmente vice parroco nella chiesa di San Marco. Monsignor Spinillo ha poi indicato don Massimo Del Prete rettore del convento S. Maria delle Grazie che è chiuso da settembre, da quando l'ordine provinciale dei frati ha imposto la chiusura per mancanza di vocazioni.

Da adesso dunque riprenderà normalmente la vita pastorale anche nel convento dei monaci. Infine, a sostituire don Massimo nella parrocchia di Sant'Anna sarà don Giuseppe Cartesio.