San Giorgio a Cremano, furto alla libreria: «Torneremo a resistere»

«Questo è uno di quei video che non avrei voluto fare» comincia così la video-denuncia di Miryam Gison, proprietaria della libreria La Bottega delle Parole, locale colpito da un furto nella notte tra sabato e domenica a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli.

I ladri non hanno trovato somme di denaro ingenti, ma l'atto vandalico ha fatto sì che tutti gli eventi in programma ieri nel parco della libreria fossero annullati, come comunicato dalla stessa libreria attraverso i propri canali social.

«Le telecamere non sono riuscite a riprendere l'area, ci hanno distrutto il gazebo e la cassa. Ma non hanno trovato soldi. Libri non sono stati rubati. Ma il gesto ci fa molto male. Siamo un po' ammaccati, ma torneremo a resistere» la denuncia di Gison sui social «Inizia una nuova settimana.

Grazie davvero a tutti per il supporto e la vicinanza, anche mediatica. Riprenderemo tutte le nostre attività e saremo sempre più splendenti. Lo dobbiamo a noi, ai nostri clienti- amici, a tutti i bambini e ragazzi che seguono le nostre iniziative, a San Giorgio tutta. Grazie ancora a tutti».