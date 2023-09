Sant'Anastasia, furto delle barre portapacchi: arrestati in 2

I carabinieri della stazione di Sant’Anastasia hanno arrestato per furto Antonio Molisso e Luigi Romano.

Sono stati sorpresi in Via Romani, nei pressi del campo sportivo, mentre smontavano le barre portapacchi di un’auto in sosta.

Non hanno fatto in tempo a fuggire e sono finiti in manette. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, sequestrati gli attrezzi utilizzati per lo scasso.

Entrambi già noti alle forze dell’ordine sono ora in attesa di giudizio.