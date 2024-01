Sant’Antonio Abate, arrestati due pusher 20enni: trovati con 13 grammi di droga

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Decumani hanno notato in vico Lungo Sant’Antonio Abate due soggetti a bordo di uno scooter ed uno di questi dopo essersi alzato in piedi sul mezzo ha poggiato qualcosa nell’incavo di una finestra.

I poliziotti sono immediatamente intervenuti bloccando i prevenuti che sono stati trovati in possesso di un cellulare, di quattro involucri contenenti cocaina del peso di circa 1,6 grammi e di 780 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; inoltre, nell’incavo della finestra, gli operatori hanno rinvenuto due contenitori al cui interno vi erano altri 26 involucri con circa 12 grammi della stessa sostanza.

Per tali motivi, due napoletani di 22 e 25 anni, con precedenti di polizia, anche specifici, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente.