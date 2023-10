Terremoto nei Campi Flegrei, scuole chiuse oggi a Pozzuoli

Scuole chiuse oggi a Pozzuoli. Il provvedimento di emergenza, si è reso necessario per consentire le opportune verifiche agli edifici scolastici, a seguito della forte terremoto di ieri.

Cosi il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni: «Dopo la scossa delle 22:08 di magnitudo 4.0, crediamo che sia opportuno ancora una volta sospendere le attività didattiche e le attività sportive scolastiche, per attivare i controlli agli edifici e alle palestre. Vi anticipo che per la giornata di domani 3 ottobre 2023, le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private resteranno chiuse per consentire i controlli da parte dei nostri tecnici. Non siete soli, sarete aggiornati su eventuali novità, atteniamoci alle comunicazioni ufficiali».