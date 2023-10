Terremoto nei Campi Flegrei, crollano calcinacci ad Agnano

Un crollo di calcinacci si è verificato, a seguito della forte scossa di terremoto di magnitudo 4.0 avvertita stasera, nei Campi Flegrei e a Napoli.

In un video, registrato da un residente di Agnano nei pressi dell'epicentro , in via Pisciarelli, alcuni calcinacci sono crollati al suolo. Così come alcuni danni, sembra leggeri, si sono registrati al comprensorio didattico Augusto di via Terracina.

Tanta paura da parte dei residenti scesi in strada, ad Agnano e Bagnoli.

Sul luogo stanno intervenendo i vigili del fuoco e i mezzi della protezione civile. Numerose sirene si sono sentite in zona. Sul posto infatti diversi mezzi dei vigili del fuoco per verifiche per lesioni segnalate su alcuni edifici nella zona di Pozzuoli. Nessuna segnalazione di persone coinvolte, né richieste di soccorso, sono giunte alla sala operativa del comando di Napoli.