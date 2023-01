Somma Vesuviana, lavoratori Dema a De Luca: «Venga in fabbrica e ci aiuti»

«Presidente De Luca chiediamo un suo intervento e interessamento fattivo sulla nostra vertenza e la invitiamo presso il nostro sito affinché abbia modo di vedere personalmente la nostra fabbrica e di conoscere il nostro lavoro».

È quanto scrivono in una lettera al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca i lavoratori della Dema di Somma Vesuviana che sono di nuovo in presidio davanti ai cancelli dello stabilimento della multinazionale del settore aerospazio dopo l’annuncio, nel corso di un incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del piano di ristrutturazione del gruppo che prevede la cessione dei due stabilimenti pugliesi e un esubero di personale per i siti campani del 30 per cento.

«È scontato dire che – si legge nella lettera - anche in questa occasione i limiti e le incapacità del management aziendale sono scaricati interamente sulle lavoratrici e i lavoratori. Quello a cui potremmo assistere, se questo processo non viene fermato in tempo, è l'ennesimo passo verso una desertificazione industriale che va combattuta e fermata. È necessario adoperarsi affinché le competenze e le conoscenze di lavoratrici e lavoratori altamente specializzati non si disperdano: si tratta di rilanciare un sito industriale anche per offrire ai nostri giovani una prospettiva occupazionale e – concludono i lavoratori - in definitiva, del futuro economico, produttivo e sociale del nostro territorio”.