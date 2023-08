Sorpresa di Ferragosto a Sorrento, il sindaco offre anguria e prosecco ai bagnanti in spiaggia

Una sorpresa per i tanti cittadini di Sorrento che hanno deciso di trascorrere il giorno di Ferragosto al mare. Il sindaco Massimo Coppola ha portato anguria e prosecco ai frequentatori del solarium e della spiaggia di San Francesco.

L'arenile che sorge nel tratto di costa sottostante la villa comunale è ad uso esclusivo dei residenti, mentre la vicina struttura in legno è riservata ai cittadini over 65. Anziani che qui hanno la possibilità di fare un bagno in tranquillità ed in assoluta sicurezza grazie ai servizi messi a disposizione dall'amministrazione comunale.

E oggi, ciliegina sulla torta, è arrivato il primo cittadino con angurie e bottiglie di prosecco per festeggiare il momento clou della stagione insieme a tutti i bagnanti della spiaggia di San Francesco. «Abbiamo fatto loro una sorpresa offrendo un po' di refrigerio», ha sottolineato il sindaco Coppola durante il brindisi per augurare buon Ferragosto a tutti.