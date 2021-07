Dieta, quante calorie ha l'anguria? Benefici e proprietà del frutto dell'estate

Fresca, dolce e leggera: l'anguria è certamente il frutto simbolo dell'estate. La sua percentuale di acqua, oltre il 93%, la rende uno dei cibi più dissetanti che possiamo includere nella nostra alimentazione. Oltre ad avere proprietà depurative, l'anguria è anche ricca di sostanze che la rendono un prodotto benefico per la nostra salute. Come il licopene ad esempio, che funge da antinfiammatorio. Così buona e così amata, ma quante calorie ha l'anguria? Scopriamo in questo video i suoi principali caratteri nutrizionali e soprattutto se e come aggiungerla alla nostra dieta.

APPROFONDIMENTI I SUGGERIMENTI Dieta, in forma con l'insalata di riso: la ricetta perfetta per... ALIMENTAZIONE Come abbronzarsi in modo sano con un estratto di frutta e verdura: il... ALIMENTAZIONE Dieta contro la cellulite, il segreto delle acque con magnesio e...