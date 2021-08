Una anguria su 5 danneggiata dal caldo, ma rimane il frutto più gettonato del capodanno dell'estate

Il caldo record dell'estate 2021 danneggia anche l'alimento simbolo di Ferragosto, l'anguria e un cocomero su cinque viene perduto per il caldo e la siccità che hanno tagliato di oltre il 20% il raccolto nazionale con i frutti bruciati soprattutto al Sud, mentre al Nord si sono fatti sentire gli effetti della grandine ed in Sardegna sono state le cornacchie a provocare enormi buchi nel raccolto rendendolo invendibile. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sul frutto immancabile per Ferragosto sulle tavole degli italiani che è coltivato su una superficie di circa 13.000 ettari da cui si ottiene una produzione media annua pari a circa 6,5 milioni di quintali concentrata soprattutto in Puglia, Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia e Sicilia.

APPROFONDIMENTI LE PREVISIONI Meteo weekend Ferragosto, ultimi giorni di grande caldo e poi addio... LE INIZIATIVE Ferragosto solidale, in campo la Comunità di Sant'Egidio e... LA TENDENZA Ferragosto, il pranzo è un picnic: addio tavolata classica, la...

Meteo weekend Ferragosto, ultimi giorni di grande caldo e poi addio Lucifero: da lunedì fresco e temporali

I prezzi medi pagati ai produttori agricoli - sottolinea la Coldiretti - oscillano intorno ai 20 centesimi al chilo, ma in alcune realtà si scende addirittura a 10 centesimi, mentre al supermercato si aggirano intorno ai 70 centesimi al chilo. Ma se si considerano i chioschi il prezzo può arrivare fino 2,50-3 euro al chilo. Va anche sottolineato che in alcuni casi, approfittando dei bassi prezzi pagati ai produttori, le angurie - denuncia la Coldiretti - vengono vendute sottocosto e usate come prodotto civetta per attirare i consumatori nei supermercati. Anche per il cocomero è importante guardare l'etichetta che indica obbligatoriamente la provenienza. Un'anguria nazionale - raccomanda la Coldiretti - sarà certamente più fresca e appetibile di una di provenienza estera che ha subito un lungo trasporto.

Il Covid torna a uccidere in Abruzzo: due morti nelle ultime 24 ore