I rifiuti di carta in sacchi di carta: raccolta e recupero più efficienti

Cambia la raccolta differenziata in penisola sorrentina. I comuni di Sorrento e Piano hanno siglato un accordo con Comieco per utilizzare sacchi di carta per il conferimento di carta e cartone come già avviene a Massa Lubrense. L’obiettivo è incrementare tra il 15 ed il 20% la raccolta differenziata.

Si tratta di una innovazione organizzativa che consentirà anche di recuperare materiale proveniente dal packaging e che rischia di finire altrimenti nell'indifrerenziato e dunque nel termovalorizzatore di Acerra senza alcuna possibilità di recupero e riutilizzo.