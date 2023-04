Striano: avevano rubato in una casa, arrestato un uomo della banda

La polizia giudiziaria della Procura di Torre Annunziata ha arrestato un uomo, pregiudicato originario di Napoli, che sarebbe l'autore di un furto all'interno di un appartamento, avvenuto a Striano nell'aprile dello scorso anno e compiuto insieme ad altri tre complici. Le indagini sono partite il 7 aprile 2022, quando la vittima aveva sporto denuncia per furto, raccontando di essersi allontanata di mattina per lavoro dalla propria abitazione e, al suo ritorno, aveva trovato la porta d'ingresso forzata e tutta la casa a soqquadro, appurando che dalla stessa erano stati sottratti 2.000 euro in contanti.

«Le immagini delle telecamere di sorveglianza, acquisite presso un distributore di carburante sito nei pressi dell'abitazione della vittima - spiegano dalla Procura di Torre Annunziata - hanno permesso di individuare l'autovettura con la quale i ladri si erano recati sul posto e le successive indagini hanno fatto risalire dapprima all'intestatario e successivamente al reale utilizzatore della stessa».

Grazie anche ad intercettazioni e riscontri con altre immagini e banche dati, le forze dell'ordine sono riuscite a raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo arrestato, che è risultata essere la persona alla guida dell'auto utilizzata per il furto. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato portato nel carcere di Poggioreale, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.