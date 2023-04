Terapia del sorriso in attesa di quella antitumorale: Dorita Delle Donne sui social racconta della sua routine

Sorridere in attesa della terapia tumorale. Dorita Delle Donne, giovane trentenne a Londra da anni per lavoro, ma stabiese d'origine, è tornata sui social a raccontare la sua routine ospedaliera. Ringraziando tutti per l'incoraggiamento e non perdendo il suo entusiasmo.

La sua battaglia per la vita continua con nuove terapie e farmaci. Dopo i primi risultati scoraggianti e i successivi più ottimisti. In attesa della vittoria definitiva sul mostro.



"Ed eccoci qui alla nostra routine ospedaliera.

Fra una settimana esatta si riprende con le terapie antitumorali.



Contiamo molto su questo nuovo farmaco, sappiamo che la strada è ancora in salita ma come sapete ho sempre scelto la via più difficile, quella di combattere e non arrendermi, nonostante una diagnosi che a Novembre 2021- scrive Dorita ritraendosi con la compagna Ester Sanna Ferraiolo -ho scelto la strada del sorriso, perché i dolori fisici ed il grande dolore emotivo che provo, e con me le persone che mi amano, è inevitabile, ma si può sempre evitare di aggiungere al dolore altro dolore e quindi sorridiamo alla vita, ogni giorno è un dono, e non si sa mai che sorridendo almeno per un po’ ci si dimentichi dei dolori e le cose vadano per il verso giusto.

Dopo il percorso di terapie intrapreso, serve tanta forza ed energia per affrontare un nuovo ciclo di terapie, e per questo ringrazio tutti voi che mi date forza per proseguire questo percorso".

Un sorriso,

Dory