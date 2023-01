Terremoto a Napoli oggi. Forte scossa nella notte, trema tutta l'area flegrea e il Giuglianese, centinaia di segnalazioni

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nella notte, interno alle 3,40, in tutta l'area flegrea e giuglianese.

La scossa ha fatto sobbalzare dai propri letti centinaia di persone. Qualcuno è sceso finanche in strada. Da Pozzuoli a Marano, da Qualiano a Giugliano, passando per Quarto e per tutta la zona dei Camaldoli, in migliaia sono stati svegliati da un fortissimo boato.

«Tremava tutto - raccontano sui social decine di cittadini - letto e vetri in particolare». Tantissime le segnalazioni dai comuni di Qualiano e Marano. «Sono stati secondi di grande paura - aggiungono altri residenti - Il boato è stato forte, inizialmente pensavamo si trattasse di un tuono».