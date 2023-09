Terremoto a Napoli e Pozzuoli oggi: 7 secondi di panico, paura anche per i calciatori

Notte di paura a Napoli. Alle ore 3:35 una scossa di magnitudo 4.2 ha svegliato migliaia di cittadini.

Il sobbalzo, con epicentro nei Campi Flegrei è stato avvertito fortemente anche nella città di Napoli nelle zone tra Pozzuoli e Bagnoli molta gente si è riversata in strada.

In tanti sono stati terrorizzati dal boato fortissimo che si è accompagnato alla scossa durata in totale 7 secondi.

Paura anche per i calciatori dell'Udinese in albergo a Napoli in attesa della gara di oggi.