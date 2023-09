Torre Annunziata, intensificati i controlli: centinaia i veicoli e le persone controllate

Nella scorsa giornata, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Torre Annunziata.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 148 persone, di cui 48 con precedenti di polizia, controllato 76 veicoli, e contestato 3 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta e per mancata revisione periodica con conseguente sospensione di un veicolo dalla circolazione elevando sanzioni per un totale di 302 euro; inoltre, i poliziotti hanno, altresì, controllato 12 persone sottoposte agli arresti domiciliari.