Torre del Greco, crolla un palazzo di tre piani abitato: si temono vittime, estratti vivi tre feriti

Un palazzo di tre piani è crollato in corso Umberto 61 a Torre del Greco, nel Vesuviano. Era abitato e si temono vittime. Carabinieri della compagnia di Torre Del Greco, la polizia e vigili del fuoco sul posto. Mobilitato il nucleo Urban Search and Rescue dei Vigili del Fuoco della Campania. Unità e mezzi speciali per soccorso in scenari di crolli gravi.