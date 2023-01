Torre del Greco, incendio distrugge installazione natalizia: è il terzo caso in dieci giorni

Un cumulo di ceneri, un muro e balconi anneriti e l'odore acre del materiale plastico bruciato. È ciò che restava questa mattina all'angolo tra via Salvator Noto e via Roma la dove fino a ieri c'era una delle installazioni luminose sistemate per le festività natalizie dall'amministrazione comunale.

Una struttura a forma di stella andata completamente distrutta dal fuoco che l'ha avvolta, lasciando attorno alle 2 della scorsa notte soltanto lo «scheletro». A spegnere il fuoco l'intervento di una squadra specializzata, che ha potuto solo evitare che le fiamme danneggiassero ulteriormente una palazzina vicina, anche se una parte di un muro, i balconi al primo piano e alcune istallazioni natalizie sistemate dai negozianti sono stati danneggiati.

Una volta spente le fiamme e messa in sicurezza la zona, l'installazione è stata portata via. Sulle cause del rogo si seguono più piste, dalla scintilla provocata dai fuochi d'artificio esplosi dagli abitanti della zona per festeggiare l'arrivo del nuovo anno all'atto doloso.

Sta di fatto che quella andata a fuoco nella notte, è la terza struttura natalizia voluta dal Comune danneggiata negli ultimi dieci giorni. In precedenza altre due erano state «attaccate» da vandali nei pressi della basilica di Santa Croce, provocando l'ira del sindaco Giovanni Palomba e la pronta denuncia contro ignoti alle autorità competenti.