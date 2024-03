Torre del Greco, sospesa festa sul lido non autorizzata con 500 persone: 2 denunciati

Festa senza autorizzazioni con oltre 500 persone presenti ed un altro centinaio in attesa all'esterno di un'attività balneare: arriva la sospensione dell'iniziativa e la denuncia per il titolare dell'esercizio e l'organizzatore. È il risultato di un'azione di controllo promossa dagli agenti di polizia municipale, coadiuvati dai carabinieri.

A fare scattare le verifiche dei vigili urbani è stata una duplice segnalazione giunta al centralino del comando di largo Costantinopoli, la prima relativa alla presenza di numerosi motorini parcheggiati sui marciapiedi, l'altra per la musica alta che proveniva dallo stabilimento.

Quando sono arrivati in zona, i caschi bianchi hanno scoperto che era in corso una festa privata, con tanto di musica e dj, che superava abbondantemente le cento presenze, numero per il quale scatta l'obbligo di segnalazione alle autorità preposte.

Per questo motivo la festa è stata annullata, i presenti in sala (almeno 500, per lo più giovani e giovanissimi) fatti allontanare, tra la delusione anche degli altri in attesa di entrare. Dopo le formalità di rito, proprietario e organizzatori sono stati deferiti all'autorità giudiziaria in attesa dei provvedimenti del caso.