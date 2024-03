Torre del Greco, controlli a pescherie nelle aree mercatali: sanzionati sei titolari di attività commerciali

Cinque titolari di attività commerciali e un abusivo sanzioni, duecento chili di prodotti ittici sequestrati, il responsabile di un deposito multato. È il bilancio di una serie di controlli congiunti che questa mattina hanno interessato le aree mercatali di Torre del Greco (largo Santissimo, via Falanga e le rispettive traverse).

Un'azione congiunta che ha visto impegno polizia municipale, agenti del commissariato di polizia di via Sedivola, Guardia Costiera e personale dell'Asl Napoli 3 Sud equamente suddivisi in quattro distinte squadre operative che hanno setacciato la zona delle cosiddette «piazzette», mirando in particolare ai rivenditori di prodotti derivanti dal mare, in vista delle imminenti festività pasquali.

Nel corso delle verifiche è emerso che cinque pescherie ed un venditore ambulante avevano diversi prodotti ittici (quali spigole, orate, merluzzi e salmoni) posti in vendita ma privi di etichettatura e senza che per gli stessi fosse garantita la tracciabilità. Per tale merce, i titolari degli esercizi commerciali non sono stati in grado di fornire alcuna informazione utile a risalire alla provenienza. Per questo motivo agli operatori sono stati elevati sei verbali di contestazione di illecito amministrativo, ognuno di 1.500 euro, mentre i prodotti ittici, circa 200 chilogrammi, sono stati sequestri per la successiva distruzione.

Alcuni esemplari, riconosciuti vitali dai medici veterinari dell'Asl (molluschi, granchi nostrani e lumachine) sono invece stati restituiti al mare.

Nel corso dell’attività è stato anche sanzionato dagli uomini della Napoli 3 Sud il titolare di un deposito sempre di prodotti ittici a causa del cattivo stato igienico degli alimenti presenti.