Verifiche tecniche al viadotto, domani e martedì limitazioni al transito sulla Sorrentina

Per consentire l’esecuzione di approfondimenti tecnici in corrispondenza del viadotto «San Marco», domani e martedì saranno attive limitazioni al transito lungo la statale 145 «Sorrentina».

Il dispositivo stabilisce che nella fascia oraria compresa tra le ore 8 e le ore 17 sarà attivo il senso unico alternato, regolato da personale addetto, tra il km 3,500 ed il km 5,900, nel territorio comunale di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.

Il provvedimento, fa sapere l'Anas, si rende necessario per l’esecuzione di alcune ispezioni mediante l’utilizzo di piattaforma by bridge, nell’ambito di un più ampio programma di controlli, in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli, Dipartimento di ingegneria strutturale (Dist). All’approssimarsi delle aree di cantiere sarà in vigore il limite di 30 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.