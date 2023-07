Vesuvio sempre sold out. «Pronti ad aprire nuovi sentieri»

«È una notizia che ci fa piacere e che tocchiamo con mano ogni giorno registrando il sold out ormai quotidianamente». Così il presidente del Parco nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca, sindaco di Trecase, commenta il dato diffuso dal ministero del Turismo che vede il Vesuvio tra i parchi che registrano la crescita più significativa tra i punti di interesse nazionali maggiormente cercati su Google. Un dato che secondo De Luca è legato al fatto che «il Vesuvio è sicuramente tra i più grandi attrattori che abbiamo in Italia, sia per la sua bellezza e il suo fascino, è uno dei siti naturalistici tra i più straordinari al mondo, sia perché resta un vulcano attivo, e questo fa la sua parte. Poi l'interesse nel Vesuvio lo registriamo nei fatti: abbiamo il sold out giornaliero, 2.700 persone al giorno».

Un numero che a breve potrebbe crescere ancora di più: «Studi scientifici stabiliscono un numero limite per evitare che troppi accessi possano diventare impattanti alla luce dei tanti vincoli che ci sono.