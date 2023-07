Napoli, incendio in Villa Comunale: distrutta un'aiuola

Paura ieri, nella tarda mattinata in Villa Comunale quando alcuni passanti hanno notato una piccola colonna di fumo che si levava al di sopra degli alberi. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco: sono accorsi in tempi strettissimi e hanno spento le fiamme che avevano interamente aggredito una delle aiuole del parco pubblico napoletano. Fortunatamente l’area aggredita dalle fiamme è stata circoscritta e non è andata a fuoco nessuna delle alberature della villa come, invece, accadde nel dicembre del 2021.

Ignote le cause dell’incendio che appare, con grande evidenza, di origine dolosa. Secondo alcuni frequentatori abituali della villa, sarebbe abitudine dei clochard che vivono nella zona quella di accendere piccoli fuochi per cucinare qualcosa: potrebbe essere stato uno di questi, sfuggito al controllo, a mandare a fuoco l’aiuola e a rischiare di creare danni all’intera villa Comunale.